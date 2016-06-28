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День Конституции отметили в Луганской области праздничным флэшмобом

День Конституции отметили в Луганской области праздничным флэшмобом

Киев • УНН

 • 16523 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В День Конституции Украины в Старобельске Луганской области состоялся праздничный флешмоб с участием нескольких сотен детей и жителей города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Луганской области.

Во время флешмоба дети выложили большой украинский флаг длиной около 10 метров.

"День принятия Конституции Украины - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Все эти годы - то годы нашего воскресения и единения", - поздравили жителей в Нацполиции.

Также в детском лагере МВД "Джуба" в Старобельске состоялся праздничный флешмоб и выступления танцевальных коллективов.

"Председатель военно-гражданской администрации Луганской области Юрий Гарбуз поздравил детей с праздником, пожелал оздоровиться, набраться сил и вдохновения, и подарил воспитанникам детского лагеря набор спортивного инвентаря", - говорится в сообщении.

По словам и.о. начальника ГУНП в области Сергея Комиссарова, восстановить детский лагерь удалось в сжатые сроки, несмотря на проведение АТО в регионе. Руководитель Нацполиции подчеркнул, что участие в восстановлении лагеря принимали волонтеры, активисты и сотрудники полиции, руководство МВД и много неравнодушных людей.

Напомним, День Конституции Украины отмечается ежегодно 28 июня и является официальным государственным праздником. Принятием данного документа в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития новой демократической и независимой страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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