День Конституції відзначили на Луганщині святковим флешмобом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У День Конституції України у Старобільську Луганської області відбувся святковий флешмоб за участю кількох сотень дітей та жителів міста, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Луганській області.
Під час флешмобу діти виклали великий український прапор довжиною близько 10 метрів.
“День прийняття Конституції України — свято волі, цивільного миру й доброї згоди всіх людей на основі закону й справедливості. Всі ці роки — то роки нашого воскресіння та єднання”, — привітали мешканців у Нацполіції.
Також у дитячому таборі МВС “Джура” у Старобільську відбувся святковий флешмоб та виступи танцювальних колективів.
“Голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Юрій Гарбуз привітав дітей зі святом, побажав оздоровитися, набратися сил та наснаги, й подарував вихованцям дитячого табору набір спортивного інвентарю”, — йдеться у повідомленні.
За словами в.о. начальника ГУНП в області Сергія Комісарова, відновити дитячий табір вдалося у стислі строки, незважаючи на проведення АТО в регіоні. Керівник Нацполіції наголосив, що участь у відновленні табору приймали волонтери, активісти та співробітників поліції, керівництво МВС і багато небайдужих людей.
Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.