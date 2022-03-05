Деморализованные российские оккупанты начали чаще сдаваться в плен

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Уже 10-е сутки Вооруженные силы Украины и подразделения сил безопасности и обороны Украины наносят потери противнику. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику. Об этом сообщают на странице Генштаба в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры и жилых домах, больницах, детских садах, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве “живого щита”. Не покидают попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного “блицкрига”, продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике, путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи на всех направлениях, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями.

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