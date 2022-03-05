Деморалізовані російські окупанти почали частіше здаватися в полон

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"Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості “живого щита”. Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного “бліцкригу”, продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації", - йдеться в повідомленні.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами.