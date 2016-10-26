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Демонтаж лагеря "Джунгли" начали рабочие с кувалдами

Демонтаж лагеря "Джунгли" начали рабочие с кувалдами

Киев • УНН

 • 20706 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Французские рабочие с кувалдами начали демонтаж лагеря "Джунгли" в городе Кале, при этом полицейские с водяными пушками охраняют территорию, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сейчас мигранты ждут дальнейшего расселения в другие французские лагеря прямо из лагеря "Джунгли".

Отмечается, что президент Франции Франсуа Олланд месяцем ранее заявил о намерении властей полностью закрыть "Джунгли" до конца этого года.

"Группы молодых людей, бежавших от войны и нищеты на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, держались в тепле вокруг кучи мусора, горевшего в лагере, грязном своде, который стал символом неудачной миграционной политики в Европе", - говорится в сообщении.

Социальные работники и переводчики, посланные правительством раздавали листовки вокруг лагеря рано во вторник, 25 октября, чтобы убедить жителей, что они должны быть готовы покинуть лагерь.

Тем не менее, некоторые мигранты пыталась противостоять попыткам переселить их в лагеря Франции, цепляясь за надежду переправиться через канал в Англию.

"Франция хорошая страна, но не для меня. Я собираюсь остаться и строить другие "Джунгли" ", - сказал 32-летний афганец по имени Хан.

Как сообщал УНН, официальный демонтаж нелегального лагеря беженцев в городе Кале начался утром 24 октября.

 

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