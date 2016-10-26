Демонтаж табору "Джунглі" почали робітники з кувалдами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Французькі робітники з кувалдами почали демонтаж табору “Джунглі” у місті Кале, при цьому поліцейські з водяними гарматами охороняють територію, передає УНН з посиланням на Reuters.
Наразі мігранти чекають подальшого розселення в інші французькі табори прямо з табору “Джунглі”.
Зазначається, що президент Франції Франсуа Олланд місяцем раніше заявив про намір влади повністю закрити “Джунглі” до кінця цього року.
“Групи молодих людей, які втекли від війни і злиднів на Близькому Сході, в Африці та Азії, трималися в теплі навколо купи сміття, що горіло в таборі, брудному склепінні, який став символом невдалої міграційної політики в Європі,” — йдеться в повідомленні.
Соціальні працівники та перекладачі, послані урядом роздавали листівки навколо табору рано у вівторок, 25 жовтня, щоб переконати жителів, вони повинні бути готовими покинути табір.
Тим не менш, деякі мігранти виявили протистояти спробам переселити їх у табори Франції, чіпляючись за надію переправитися через канал у Англію.
“Франція хороша країна, але не для мене. Я збираюся залишитися і будувати інші „Джунглі“,” — сказав 32-річний афганець на ім’я Хан.
Як повідомляв УНН, офіційний демонтаж нелегального табору біженців у місті Кале розпочався вранці 24 жовтня.