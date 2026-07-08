Демократические штаты призывают отозвать Нацгвардию из Вашингтона из-за политики Трампа

Участие подразделений Национальной гвардии из штатов, возглавляемых демократами, в обеспечении безопасности в Вашингтоне вызвало критику из-за опасений, что военных фактически привлекают к бессрочному развертыванию сил, инициированному администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Развертывание Национальной гвардии в столице США было значительно усилено во время празднования 250-й годовщины независимости страны. Часть военных направили из штатов, где губернаторами являются представители Демократической партии.

Выступление Трампа в Вашингтоне по случаю Дня независимости перенесли из-за шторма

Во вторник коалиция аналитических центров, профсоюзных и правозащитных организаций обратилась к губернатору Мичигана Гретхен Уитмер с призывом отозвать военнослужащих Нацгвардии штата, заявив, что их используют не по назначению.

В обращении подчеркивается, что предыдущие президенты также привлекали Национальную гвардию других штатов для охраны крупных мероприятий в столице, однако нынешняя ситуация является исключительной.

Предыдущие президенты обращались за помощью к силам Национальной гвардии из других штатов во время проведения крупных мероприятий в Вашингтоне, и такие запросы обычно не вызывают беспокойства. Но нет ничего нормального в том, как президент Дональд Трамп использовал силы Национальной гвардии в столице страны