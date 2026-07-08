Демократические штаты призывают отозвать Нацгвардию из Вашингтона из-за политики Трампа
Киев • УНН
Коалиция организаций призвала губернатора Мичигана отозвать военнослужащих Нацгвардии, которые с 2025 года находятся в столице. Они считают, что администрация Трампа использует их не по назначению.
Участие подразделений Национальной гвардии из штатов, возглавляемых демократами, в обеспечении безопасности в Вашингтоне вызвало критику из-за опасений, что военных фактически привлекают к бессрочному развертыванию сил, инициированному администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Развертывание Национальной гвардии в столице США было значительно усилено во время празднования 250-й годовщины независимости страны. Часть военных направили из штатов, где губернаторами являются представители Демократической партии.
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Во вторник коалиция аналитических центров, профсоюзных и правозащитных организаций обратилась к губернатору Мичигана Гретхен Уитмер с призывом отозвать военнослужащих Нацгвардии штата, заявив, что их используют не по назначению.
Нацгвардия находится в Вашингтоне с 2025 года
В обращении подчеркивается, что предыдущие президенты также привлекали Национальную гвардию других штатов для охраны крупных мероприятий в столице, однако нынешняя ситуация является исключительной.
Предыдущие президенты обращались за помощью к силам Национальной гвардии из других штатов во время проведения крупных мероприятий в Вашингтоне, и такие запросы обычно не вызывают беспокойства. Но нет ничего нормального в том, как президент Дональд Трамп использовал силы Национальной гвардии в столице страны
По данным AP, Национальная гвардия находится в Вашингтоне с августа 2025 года, когда Дональд Трамп распорядился развернуть военных из-за ситуации с преступностью. С тех пор они помогают полиции, реагируют на чрезвычайные ситуации, следят за соблюдением комендантского часа для несовершеннолетних и выполняют другие задачи.
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