Демченко опроверг слухи о блокировании границы польскими фермерами
Киев • УНН
Представитель Госпогранслужбы опроверг информацию о возможном блокировании границы польскими фермерами. Ранее фермеры прекратили блокирование движения грузовиков перед ПП «Хребенне - Рава-Русская».
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг слухи о возможном блокировании границы польскими фермерами, отметив, что никакой информации о таких намерениях нет.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.
Информации о намерениях польских фермеров снова блокировать границу нет и надеемся, что такого и не произойдет
Напомним
4 июня польские фермеры объявили, что возобновляют блокирование движения грузовиков на границе с Украиной.
В ночь на 7 июня Государственная таможенная служба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков перед ПП «Хребенне - Рава-Русская»