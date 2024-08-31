Демченко опроверг слухи о блокировании границы польскими фермерами

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг слухи о возможном блокировании границы польскими фермерами, отметив, что никакой информации о таких намерениях нет.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Информации о намерениях польских фермеров снова блокировать границу нет и надеемся, что такого и не произойдет - сказал Демченко.

Напомним

4 июня польские фермеры объявили, что возобновляют блокирование движения грузовиков на границе с Украиной.

В ночь на 7 июня Государственная таможенная служба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков перед ПП «Хребенне - Рава-Русская»