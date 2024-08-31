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Демченко спростував чутки про блокування кордону польськими фермерами

Демченко спростував чутки про блокування кордону польськими фермерами

Київ • УНН

 • 31226 перегляди

Речник Держприкордонслужби заперечив інформацію про можливе блокування кордону польськими фермерами. Раніше фермери припинили блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава-Руська".

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко спростував чутки про можливе блокування кордону польськими фермерами, зазначивши, що жодної інформації про такі наміри немає.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Інформації про наміри польських фермерів знову блокувати кордон немає і сподіваємось, що такого і не відбудеться

- сказав Демченко.

Нагадаємо 

4 червня польські фермери оголосили, що  відновлюють блокування руху вантажівок на кордоні з Україною.

У ніч на 7 червня Державна митна служба України повідомила, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава – Руська"

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоАгроновини

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