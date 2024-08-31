Демченко спростував чутки про блокування кордону польськими фермерами
Київ • УНН
Речник Держприкордонслужби заперечив інформацію про можливе блокування кордону польськими фермерами. Раніше фермери припинили блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава-Руська".
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко спростував чутки про можливе блокування кордону польськими фермерами, зазначивши, що жодної інформації про такі наміри немає.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Інформації про наміри польських фермерів знову блокувати кордон немає і сподіваємось, що такого і не відбудеться
Нагадаємо
4 червня польські фермери оголосили, що відновлюють блокування руху вантажівок на кордоні з Україною.
У ніч на 7 червня Державна митна служба України повідомила, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава – Руська"