Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов

В течение прошлого года пограничникам удалось выявить несколько тысяч нарушителей мужского пола, которые с помощью поддельных документов пытались выехать за границу. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

В 2023 году в пунктах пропуска пограничники разоблачили более 3300 поддельных документов, которые предоставляли на контроль мужчины, надеясь на то, что это им поможет пересечь границу - сказал Демченко.

Детали

Пограничники продолжают задерживать нарушителей государственной границы. Но если сравнивать статистику 2022 и 2023 годов, то можно наблюдать тенденцию к уменьшению попыток незаконно покинуть территорию Украины, отметил Демченко.

Кроме этого в последнее время в связи с погодными условиями уменьшилось количество попыток незаконного пересечения границы по зеленому участку. Зато больше людей начали пытаться выехать по поддельным документам.

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