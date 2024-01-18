Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  130689 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  141204 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  135125 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  134112 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  132492 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153281 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов

В 2023 году пограничники обнаружили несколько тысяч нарушителей, которые использовали поддельные документы для выезда за границу.

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Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов

Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции

Бывший руководитель одного из отделов Генеральной прокуратуры судом признан невиновным в совершении уголовного преступления, связанного с выплатами по контрактам в 2015 году.

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Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции

НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины сообщило об административном правонарушении со стороны и. о. председателя Конституционного Суда Сергея Головатого из-за нарушения требований по конфликту интересов. Нарушение потенциально может привести к увольнению Головатого с должности.

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НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого

Враг сосредоточил основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ из Купянского леса и захвате Синьковки - Сырский

Генерал-полковник Александр Сырский заявляет, что силы противника сосредоточены на захвате Синьковки и вытеснении украинских подразделений из Купянского леса. Ситуация остается напряженной с постоянной активностью противника.

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Враг сосредоточил основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ из Купянского леса и захвате Синьковки - Сырский

В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей

Координационный центр помощи жертвам и свидетелям, созданный для поддержки жертв военных преступлений получил новое помещение. Это обеспечит безопасные и комфортные условия для встреч, психологических консультаций и процессуальных интервью.

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В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей

Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света

Во многих городах оккупированного Крыма, включая Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Джанкой и Саки, наблюдаются массовые отключения электроэнергии.

Криминал и ЧП •   •  18488 просмотра
Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света

Через разблокированные КПП за вчера границу пересекло 2600 грузовиков - ГПСУ

После разблокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе вчера границу пересекли 2600 грузовиков. Несмотря на это, очереди сохраняются - около 1200 грузовиков ожидают, особенно на пункте пропуска "Шегини".

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Через разблокированные КПП за вчера границу пересекло 2600 грузовиков - ГПСУ

Неизвестные следили за журналисткой в Киевской области: начато уголовное производство

Правоохранительные органы Киева начали уголовное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналиста путем несанкционированного сбора и распространения конфиденциальной информации. Это произошло после недавних попыток проникновения в квартиры и слежки за журналистами-расследователями в регионе.

Криминал и ЧП •   •  19369 просмотра
Неизвестные следили за журналисткой в Киевской области: начато уголовное производство

Спланировали применение резервов: Сырский посетил воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части на Купянском направлении.

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Спланировали применение резервов: Сырский посетил воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении

Дело Азарова направили в суд

Служба безопасности Украины завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова по факту поддержки вооруженной агрессии россии. Сейчас дело направлено в суд.

Криминал и ЧП •   •  17528 просмотра
Дело Азарова направили в суд