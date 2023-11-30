Дело о госизмене Деркача передали в суд
Киев • УНН
Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач был обвинен в государственной измене и незаконном обогащении, его обвиняют в получении по меньшей мере 567 000 долларов от российских агентств за действия против Украины. Его дело, с доказательствами подрывной деятельности, сейчас находится в суде.
Дело в отношении бывшего нардепа Андрея Деркача, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении, передали в суд, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
29 ноября ... направили в суд дело по обвинению народного депутата Украины III-IX созывов в государственной измене и незаконном обогащении
Детали
Как установило следствие, обвиняемый в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тыс. долл. от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины. Он в частности совершал действия, направленные на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.
В июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности обвиняемого, его устойчивые связи с представителями государства-агрессора и коллаборационистами. В связи с сокрытием за границей, о подозрении экс-нардепу сообщили заочно и объявили в розыск.
Напомним
В сентябре 2022 года народному депутату Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Также его объявили в розыск. В июле этого года Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Андрея Деркача. В августе НАБУ и САП сообщили о завершении следствия по делу Деркача.
Дело о госизмене Деркача передали в суд
Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач был обвинен в государственной измене и незаконном обогащении, его обвиняют в получении по меньшей мере 567 000 долларов от российских агентств за действия против Украины. Его дело, с доказательствами подрывной деятельности, сейчас находится в суде.
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