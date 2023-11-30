Дело о госизмене Деркача передали в суд

Дело в отношении бывшего нардепа Андрея Деркача, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении, передали в суд, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

29 ноября ... направили в суд дело по обвинению народного депутата Украины III-IX созывов в государственной измене и незаконном обогащении - сообщили в НАБУ.

Детали

Как установило следствие, обвиняемый в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тыс. долл. от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины. Он в частности совершал действия, направленные на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

В июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности обвиняемого, его устойчивые связи с представителями государства-агрессора и коллаборационистами. В связи с сокрытием за границей, о подозрении экс-нардепу сообщили заочно и объявили в розыск.

Напомним

В сентябре 2022 года народному депутату Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Также его объявили в розыск. В июле этого года Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Андрея Деркача. В августе НАБУ и САП сообщили о завершении следствия по делу Деркача.