Делегация от НАТО посетит Украину этим летом

"Во время встречи с Генсеком НАТО обсудили пути разблокирования ситуации в районе Азова, были скоординированы усилия для того, чтобы усилить наши возможности в области ВМС. Также договорились о визите уже в этом году летом мощной делегации Североатлантического совета (основной орган принятия политических решений НАТО - ред .). Сейчас согласовываются даты такого визита", - отметил Елисеев.

При этом он добавил, что также вопросы безопасности и военной помощи США Президент Петр Порошенко обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявил, что союзники НАТО готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления оборонного потенциала Украины.