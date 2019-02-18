Делегація від НАТО відвідає Україну цього літа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На початку літа Україну відвідає делегація Північноатлантичної ради НАТО. Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Під час зустрічі з Генсеком НАТО обговорили шляхи розблокування ситуації в районі Азова, були скоординовані зусилля для того, щоб посилити наші можливості у галузі ВМС. Також домовилися про візит вже цього року влітку потужної делегації Північноатлантичної ради (основний орган прийняття політичних рішень НАТО - ред.). Наразі узгоджуються дати такого візиту", - зазначив Єлісеєв.
При цьому він додав, що також питання безпеки і військової допомоги США Президент Петро Порошенко обговорив із віце-президентом США Майком Пенсом.
Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак раніше заявив, що союзники НАТО готові збільшувати всебічну підтримку та надання ресурсів для зміцнення оборонних спроможностей України.