Дефолт США по долгу спровоцирует "экономическую катастрофу" - Минфин страны

Цитата

"Дефолт по нашему долгу приведет к экономической и финансовой катастрофе. Дефолт увеличит стоимость заимствований на бессрочный срок. Будущие инвестиции станут значительно дороже", - отметила Йеллен.

Детали

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник предупредила, что неспособность Конгресса повысить верхний предел государственного долга спровоцирует "экономическую катастрофу", которая приведет к росту процентных ставок на годы вперед.

Йеллен добавила, что дефолт США по долгу приведет к потере рабочих мест, одновременно увеличив выплаты домашних хозяйств по ипотечным кредитам, автокредитам и кредитным картам.

Она сказала, что "основной обязанностью" Конгресса является увеличение или приостановление лимита заимствований в 31,4 триллиона долларов, предупредив, что дефолт будет угрожать экономическому прогрессу, которого Соединенные Штаты достигли после пандемии COVID-19.

Если предел долга не будет повышен, американский бизнес столкнется с ухудшением кредитных рынков, и правительство, скорее всего, не сможет выплачивать выплаты семьям военных и пожилым людям, которые полагаются на социальное обеспечение.

"Конгресс должен проголосовать за повышение или приостановку лимита долга. Он должен сделать это без условий. И он не должен ждать до последней минуты", - подчеркнула Йеллен.

В отличие от большинства других развитых стран, США устанавливают жесткие ограничения на сумму займов. Поскольку правительство тратит больше, чем получает, законодатели должны периодически повышать верхний предел долга. Кевин Маккарти, лидер Палаты представителей, контролируемой республиканцами, на прошлой неделе обнародовал план, предусматривающий сокращение расходов на 4,5 триллиона долларов с увеличением долга на 1,5 триллиона долларов, назвав его основой для переговоров в ближайшие недели.

Белый дом настаивает на том, что эти две проблемы не должны быть связаны, и контролируемый демократами Сенат, скорее всего, отклонит это предложение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одном из штатов США приняли закон о запрете TikTok