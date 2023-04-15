В одному зі штатів США ухвалили закон про заборону TikTok
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Сполучених Штатах законодавці штату Монтана ухвалили закон про заборону роботи мобільного додатку TikTok, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Законопроєкт під номером SB 419 забороняє магазинам мобільних програм пропонувати TikTok для завантаження користувачам у штаті.
Компанії Apple та Google будуть оштрафовані у разі порушення заборони.
Наразі законопроєкт скерували на підпис губернатору Монтани Грегу Джанфорте.
Цитата
"Губернатор уважно розгляне будь-який законопроєкт, який законодавчий орган відправить на стіл", - заявив представник офісу губернатора Монтани.
Залишається незрозумілим, як США забезпечуватимуть дотримання заборони. Проте, щоби зберегти можливість роботи в США, компанія працює над ініціативою Project Texas, у межах якої створюється окрема організація для зберігання даних американських користувачів США на серверах, керованих технологічною компанією Oracle.
Доповнення
У грудні Сенат США одностайно схвалив закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях у межах боротьби з проблемами безпеки.
Згодом у грудні Палата представників Конгресу заборонила використання TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників та всіма її співробітниками.