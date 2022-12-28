Конгрес США заборонив використання TikTok на всіх офіційних пристроях

Деталі

У вівторок усі законодавці Палати представників та їхні співробітники отримали лист за підписом головного адміністративного директора палати (CAO) з вимогою видалити програму TikTok з офіційних пристроїв через проблеми у сфері безпеки. У листі говорилося, що з усіма, хто вже має TikTok, зв'яжуться з приводу видалення програми, а майбутнє його завантаження забороняється.

Заборона практично аналогічна законопроекту, який ось-ось має набути чинності — про заборону використання програми TikTok на пристроях федерального уряду. Це станеться, як тільки президент Джо Байден підпише найближчими днями законопроект про федеральний бюджет наступного фінансового року.

Станом на минулий тиждень уряди 19 штатів вже заборонили додаток TikTok, що належить китайській компанії ByteDance Ltd, на робочих пристроях урядів цих штатів.

У Конгресі також вже звучали пропозиції запровадити загальнонаціональну заборону на китайську програму.

Нагадаємо

Китайська компанія ByteDance, яка є власником TikTok, заявила, що її співробітники неналежним чином отримали дані користувачів соціальної мережі.