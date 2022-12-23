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У TikTok мали доступ до даних деяких користувачів, зокрема двох журналістів - NYT

У TikTok мали доступ до даних деяких користувачів, зокрема двох журналістів - NYT

Київ • УНН

 • 565099 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Китайська компанія ByteDance, яка є власником TikTok, заявила, що її співробітники неналежним чином отримали дані користувачів соціальної мережі, включно з двома журналістами. Про це пише The New York Times із посиланням на внутрішнє розслідування компанії, передає УНН.

Деталі

Протягом літа кілька співробітників ByteDance, відповідальних за моніторинг поведінки співробітників, намагалися знайти джерела ймовірних витоків внутрішніх розмов і ділових документів журналістам, пише видання. При цьому співробітники отримали доступ до IP-адрес та інших даних двох журналістів і невеликої кількості людей, підключених до репортерів через їхні облікові записи TikTok. За словами компанії, вони намагалися визначити, чи перебували ці люди у близькому колі співробітників ByteDance.

Зокрема, працівники стежили за Емілі Бейкер-Уайт, яка писала для BuzzFeed і зараз працює в Forbes, і Крістіною Кріддл з Financial Times, повідомила компанія, але відмовилася назвати інших постраждалих користувачів. Як повідомив Forbes, "мішенню" стали ще двоє журналістів видання, які також є колишніми журналістами BuzzFeed.

У ByteDance повідомили, що усі чотири співробітники, залучені до схеми, були звільнені. Двоє з них працювали в Китаї, інші – у Сполучених Штатах. Компанія також повідомила, що реструктуризувала свою групу внутрішнього аудиту та ризиків і скасувала будь-який доступ до даних США з цього відділу.

Цитата

"Викриття сталося на тлі зростаючої стурбованості офіційних осіб США про ризики для конфіденційності та національної безпеки, які створює TikTok. ByteDance придбала TikTok, раніше відомий як Musical.ly, у 2017 році.

Відтоді компанія була в центрі уваги чиновників національної безпеки, які стверджували, що додаток надто тісно пов'язаний зі своєю материнською компанією в Китаї та може розміщувати конфіденційні дані, такі як геолокація та звички та інтереси користувачів у Сполучених Штатах у руках китайського уряду", - зазначили журналісти NYT.

Нагадаємо

Тайвань назвав TikTok "шкідливим для національної безпеки" та заборонив китайську платформу для коротких відео TikTok на комунікаційних пристроях у державному секторі.

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