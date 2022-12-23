У TikTok мали доступ до даних деяких користувачів, зокрема двох журналістів - NYT

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Протягом літа кілька співробітників ByteDance, відповідальних за моніторинг поведінки співробітників, намагалися знайти джерела ймовірних витоків внутрішніх розмов і ділових документів журналістам, пише видання. При цьому співробітники отримали доступ до IP-адрес та інших даних двох журналістів і невеликої кількості людей, підключених до репортерів через їхні облікові записи TikTok. За словами компанії, вони намагалися визначити, чи перебували ці люди у близькому колі співробітників ByteDance.

Зокрема, працівники стежили за Емілі Бейкер-Уайт, яка писала для BuzzFeed і зараз працює в Forbes, і Крістіною Кріддл з Financial Times, повідомила компанія, але відмовилася назвати інших постраждалих користувачів. Як повідомив Forbes, "мішенню" стали ще двоє журналістів видання, які також є колишніми журналістами BuzzFeed.

У ByteDance повідомили, що усі чотири співробітники, залучені до схеми, були звільнені. Двоє з них працювали в Китаї, інші – у Сполучених Штатах. Компанія також повідомила, що реструктуризувала свою групу внутрішнього аудиту та ризиків і скасувала будь-який доступ до даних США з цього відділу.

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"Викриття сталося на тлі зростаючої стурбованості офіційних осіб США про ризики для конфіденційності та національної безпеки, які створює TikTok. ByteDance придбала TikTok, раніше відомий як Musical.ly, у 2017 році.

Відтоді компанія була в центрі уваги чиновників національної безпеки, які стверджували, що додаток надто тісно пов'язаний зі своєю материнською компанією в Китаї та може розміщувати конфіденційні дані, такі як геолокація та звички та інтереси користувачів у Сполучених Штатах у руках китайського уряду", - зазначили журналісти NYT.

Нагадаємо

Тайвань назвав TikTok "шкідливим для національної безпеки" та заборонив китайську платформу для коротких відео TikTok на комунікаційних пристроях у державному секторі.