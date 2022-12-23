У TikTok имели доступ к данным некоторых пользователей, в том числе двух журналистов – NYT

Детали

В течение лета несколько сотрудников ByteDance, ответственных за мониторинг поведения сотрудников, пытались найти источники вероятных утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистам, пишет издание. При этом сотрудники получили доступ к IP-адресам и другим данным двух журналистов и небольшого количества людей, подключенных к репортерам через их учетные записи TikTok. По словам компании, они пытались определить, находились ли эти люди в близком кругу сотрудников ByteDance.

В частности, работники следили за Эмили Бейкер-Уайт, которая писала для BuzzFeed и сейчас работает в Forbes, и Кристиной Кридл из Financial Times, сообщила компания, но отказалась назвать других пострадавших пользователей. Как сообщил Forbes, "мишенью" стали еще два журналиста издания, которые также являются бывшими журналистами BuzzFeed.

В ByteDance сообщили, что все четыре сотрудника, вовлеченные в схему, были уволены. Двое из них работали в Китае, остальные – в Соединенных Штатах. Компания также сообщила, что реструктуризировала свою группу внутреннего аудита и рисков и отменила доступ к данным США из этого отдела.

Цитата

"Разоблачение произошло на фоне растущей озабоченности официальных лиц США о рисках для конфиденциальности и национальной безопасности, которые создает TikTok. ByteDance приобрела TikTok, ранее известный как Musical.ly, в 2017 году.

С тех пор компания была в центре внимания чиновников национальной безопасности, утверждавших, что приложение слишком тесно связано со своей материнской компанией в Китае и может размещать конфиденциальные данные, такие как геолокация и привычки и интересы пользователей в Соединенных Штатах в руках китайского правительства. ", - отметили журналисты NYT.

Напомним

Тайвань назвал TikTok "вредным для национальной безопасности" и запретил китайскую платформу для коротких видео TikTok на коммуникационных устройствах в государственном секторе.