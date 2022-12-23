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У TikTok имели доступ к данным некоторых пользователей, в том числе двух журналистов – NYT

У TikTok имели доступ к данным некоторых пользователей, в том числе двух журналистов – NYT

Киев • УНН

 • 565094 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем TikTok, заявила, что ее сотрудники ненадлежащим образом получили данные пользователей социальной сети, включая двух журналистов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на внутреннее расследование компании, передает УНН.

Детали

В течение лета несколько сотрудников ByteDance, ответственных за мониторинг поведения сотрудников, пытались найти источники вероятных утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистам, пишет издание. При этом сотрудники получили доступ к IP-адресам и другим данным двух журналистов и небольшого количества людей, подключенных к репортерам через их учетные записи TikTok. По словам компании, они пытались определить, находились ли эти люди в близком кругу сотрудников ByteDance.

В частности, работники следили за Эмили Бейкер-Уайт, которая писала для BuzzFeed и сейчас работает в Forbes, и Кристиной Кридл из Financial Times, сообщила компания, но отказалась назвать других пострадавших пользователей. Как сообщил Forbes, "мишенью" стали еще два журналиста издания, которые также являются бывшими журналистами BuzzFeed.

В ByteDance сообщили, что все четыре сотрудника, вовлеченные в схему, были уволены. Двое из них работали в Китае, остальные – в Соединенных Штатах. Компания также сообщила, что реструктуризировала свою группу внутреннего аудита и рисков и отменила доступ к данным США из этого отдела.

Цитата

"Разоблачение произошло на фоне растущей озабоченности официальных лиц США о рисках для конфиденциальности и национальной безопасности, которые создает TikTok. ByteDance приобрела TikTok, ранее известный как Musical.ly, в 2017 году.

С тех пор компания была в центре внимания чиновников национальной безопасности, утверждавших, что приложение слишком тесно связано со своей материнской компанией в Китае и может размещать конфиденциальные данные, такие как геолокация и привычки и интересы пользователей в Соединенных Штатах в руках китайского правительства. ", - отметили журналисты NYT.

Напомним

Тайвань назвал TikTok "вредным для национальной безопасности" и запретил китайскую платформу для коротких видео TikTok на коммуникационных устройствах в государственном секторе.

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