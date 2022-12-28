Конгресс США запретил использование TikTok на всех официальных устройствах

Детали

Во вторник все законодатели Палаты представителей и их сотрудники получили письмо за подписью главного административного директора палаты (CAO) с требованием удалить программу TikTok с официальных устройств из-за проблем в области безопасности. В письме говорилось, что со всеми, у кого уже есть TikTok, свяжутся по поводу удаления программы, а будущая его загрузка запрещается.

Запрет практически аналогичен законопроекту, который вот-вот должен вступить в силу — о запрете использования программы TikTok на устройствах федерального правительства. Это произойдет, как только президент Джо Байден подпишет в ближайшие дни законопроект о федеральном бюджете в следующем финансовом году.

По состоянию на прошлую неделю правительства 19 штатов уже запретили приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance Ltd, на рабочих устройствах правительств этих штатов.

В Конгрессе также звучали предложения ввести общенациональный запрет на китайскую программу.

Напомним

Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем TikTok, заявила, что ее сотрудники ненадлежащим образом получили данные пользователей социальной сети.