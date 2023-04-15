В одном из штатов США приняли закон о запрете TikTok

Детали

Законопроект под номером SB 419 запрещает магазинам мобильных приложений предлагать TikTok для загрузки пользователям в штате.

Компании Apple и Google будут оштрафованы в случае нарушения запрета.

Сейчас законопроект направили на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.

Цитата

"Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит на стол", - заявил представитель офиса губернатора Монтаны.

Остается неясным, как США будут обеспечивать соблюдение запрета. Тем не менее, чтобы сохранить возможность работы в США, компания работает над инициативой Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей США на серверах, управляемых технологической компанией Oracle.

Дополнение

В декабре Сенат США единогласно одобрил закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах в рамках борьбы с проблемами безопасности.

Позже в декабре Палата представителей Конгресса запретила использование TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всеми ее сотрудниками.