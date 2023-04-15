В одном из штатов США приняли закон о запрете TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Соединенных Штатах законодатели штата Монтана приняли закон о запрете работы мобильного приложения TikTok, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Законопроект под номером SB 419 запрещает магазинам мобильных приложений предлагать TikTok для загрузки пользователям в штате.
Компании Apple и Google будут оштрафованы в случае нарушения запрета.
Сейчас законопроект направили на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.
Цитата
"Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит на стол", - заявил представитель офиса губернатора Монтаны.
Остается неясным, как США будут обеспечивать соблюдение запрета. Тем не менее, чтобы сохранить возможность работы в США, компания работает над инициативой Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей США на серверах, управляемых технологической компанией Oracle.
Дополнение
В декабре Сенат США единогласно одобрил закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах в рамках борьбы с проблемами безопасности.
Позже в декабре Палата представителей Конгресса запретила использование TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всеми ее сотрудниками.