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Дефолт США за боргом спровокує "економічну катастрофу" - Мінфін країни

Дефолт США за боргом спровокує "економічну катастрофу" - Мінфін країни

Київ • УНН

 • 620282 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що дефолт США за боргом спровокує "економічну катастрофу". Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

"Дефолт за нашим боргом призведе до економічної та фінансової катастрофи. Дефолт збільшить вартість запозичень на безстроковий термін. Майбутні інвестиції стануть значно дорожчими", - зазначила Єллен.

Деталі 

Міністр фінансів США Джанет Єллен у вівторок попередила, що неспроможність Конгресу підвищити верхню межу державного боргу спровокує "економічну катастрофу", яка призведе до зростання процентних ставок на роки вперед.

Єллен додала, що дефолт США за боргом призведе до втрати робочих місць, водночас збільшивши виплати домашніх господарств за іпотечними кредитами, автокредитами та кредитними картками.

Вона сказала, що "основним обов’язком" Конгресу є збільшення або призупинення ліміту запозичень у 31,4 трильйона доларів, попередивши, що дефолт загрожуватиме економічному прогресу, якого Сполучені Штати досягли після пандемії COVID-19.

Якщо межу боргу не буде підвищено, американський бізнес зіткнеться з погіршенням кредитних ринків, і уряд, швидше за все, не зможе виплачувати виплати сім'ям військових і людям похилого віку, які покладаються на соціальне забезпечення.

"Конгрес повинен проголосувати за підвищення або призупинення ліміту боргу. Він повинен зробити це без умов. І він не повинен чекати до останньої хвилини", - наголосила Єллен.

На відміну від більшості інших розвинутих країн, США встановлюють жорсткі обмеження щодо суми позик. Оскільки уряд витрачає більше, ніж отримує, законодавці повинні періодично підвищувати верхню межу боргу. Кевін Маккарті, лідер Палати представників, контрольованої республіканцями, минулого тижня оприлюднив план, який передбачає скорочення витрат на 4,5 трильйона доларів із збільшенням боргу на 1,5 трильйона доларів, назвавши його основою для переговорів у найближчі тижні.

Білий дім наполягає на тому, що ці дві проблеми не повинні бути пов’язані, і контрольований демократами Сенат, швидше за все, відхилить цю пропозицію.

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