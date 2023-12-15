Дефицита электричества не фиксируют, враг снова ударил по ТЭС в прифронтовой области - Минэнерго
Киев • УНН
Несмотря на обстрел тепловой электростанции на востоке Украины, пока нет дефицита электроэнергии, и нет никаких ограничений в поставках электроэнергии, поскольку ремонтные работы и импорт поддерживают баланс.
В Украине потребление электроэнергии держится на высоком уровне. На востоке ночью снова обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения. При этом пока дефицита не фиксируют. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии в системе не фиксируется, ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей
Генерация и потребление
"На востоке ночью снова обстреляна вместе с городом-спутником одна из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении НЭК.
В Минэнерго добавили, что "враг в очередной раз нанес удары по одной из ТЭС в прифронтовой области, сейчас идет осмотр повреждений".
Как сообщили в Минэнерго, "дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано и не предвидится на текущие; электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей".
После ремонта в течение суток, как указали в НЭК, вернулись в работу два блока на ТЭС, а также две ТЭЦ в южном и западном регионах. Зато три других энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт.
Солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды.
"В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", - сообщили в Укрэнерго.
Вчера, 14 декабря, несмотря на стабильную температуру, потребление электроэнергии увеличилось. Суточный максимум был утренним и на 2,4% выше соответствующего показателя 13 декабря.
"Рост потребления создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Сейчас очень важно потреблять электроэнергию экономно", - отметили в Укрэнерго.
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы.
Аварии и обесточивания
Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.
В восточном регионе из-за сильного гололеда вчера выключилась высоковольтная воздушная линия. Обесточивания потребителей не было, продолжаются восстановительные работы.
На утро 15 декабря обесточены из-за непогоды 355 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. В Донецкой области 119 населенных пунктов без энергоснабжения более суток.
Из-за технических повреждений обесточены потребители в Киевской области.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 445 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,65 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Дефицита электричества не фиксируют, враг снова ударил по ТЭС в прифронтовой области - Минэнерго
Несмотря на обстрел тепловой электростанции на востоке Украины, пока нет дефицита электроэнергии, и нет никаких ограничений в поставках электроэнергии, поскольку ремонтные работы и импорт поддерживают баланс.
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