Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился до 423 млн долл. - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение января-февраля 2017 года дефицит внешней торговли товарами составил 423,2 млн долл. США против дефицита 756,1 млн дол. долл. за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.
По информации Госстатистики, в январе-феврале экспорт товаров составил 6,3 млрд долл. США, а импорт - 6,69 млрд долл. По сравнению с январем-февралем 2016 года экспорт увеличился на 32,7% - на 1,54 млрд долл., импорт - на 22,1% - на 1,21 млрд долл.
Таким образом, как отметили в ведомстве, отрицательное сальдо составило 423,2 млн долл. против 756,1 млн долл. за аналогичный период 2016 года.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 198 стран мира.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, экспорт товаров Украины в январе этого года составил 3 млрд 25,7 млн долл., увеличившись на 983,4 млн долл. или на 48,1% по сравнению с январем 2016 года.