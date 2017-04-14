Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився до 423 млн дол. - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом січня-лютого 2017 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив 423,2 млн дол. США проти дефіциту 756,1 млн дол. за аналогічний період 2016 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, у січні–лютому експорт товарів становив 6,3 млрд дол. США, а імпорт – 6,69 млрд дол. Порівняно із січнем–лютим 2016 р. експорт збільшився на 32,7% - на 1,54 млрд дол., імпорт – на 22,1% - на 1,21 млрд дол.
Таким чином, як зазначили у відомстві, негативне сальдо становило 423,2 млн дол. проти 756,1 млн дол. за аналогічний період 2016 року.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 198 країн світу.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, експорт товарів України у січні цього року становив 3 млрд 25,7 млн дол., збільшившись на 983,4 млн дол. або на 48,1% порівняно із січнем 2016 року.