Дебютный мяч сезона Матвиенко помог "Шахтеру" разгромить "Олимпик"

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко открыл счет своим голам в сезоне уже на 4 минуте данного противостояния, когда пробил метров с 12 по воротам. Далее болельщикам пришлось ждать более 70 минут до второго гола. Численное большинство в атаке реализовал Марлос, который запустил мяч в пустую сетку после передачи Мораеса.

В дополнительное время Исмаили был успешен на добивании после попытки Тайсона — 3:0.

Заметим, “Олимпик” с 18 очками ведет борьбу за попадание в топ-6 чемпионата — 7 строчку. “Шахтер” — безоговорочный лидер по 47 баллами из 51 возможного.