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Дебютний м'яч сезону Матвієнка допоміг "Шахтарю" розгромити "Олімпік"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 17-му турі Української Прем'єр-ліги "Шахтар" приймав "Олімпік" на газоні ОСК "Металіст", передає кореспондент УНН.

Захисник збірної України Микола Матвієнко відкрив лік своїм голам у сезоні вже на 4 хвилині даного протистояння, коли пробив з метрів 12 по воротах. Далі уболівальникам прийшлося ждати більше 70 хвилин до другого голу. Чисельну більшість в атаці реалізував Марлос, який запустив м’яч у порожню сітку після передачі Мораеса.

У додатковий час Ісмаїлі був успішний на добиванні після спроби Тайсона — 3:0.

Зауважимо, “Олімпік” з 18 очками веде боротьбу за потрапляння в топ-6 чемпіонату — 7 рядок. “Шахтар” — беззаперечний лідер з 47 балами із 51 можливого.

Українські Національні Новини

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