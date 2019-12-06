Дебютний м'яч сезону Матвієнка допоміг "Шахтарю" розгромити "Олімпік"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 17-му турі Української Прем'єр-ліги "Шахтар" приймав "Олімпік" на газоні ОСК "Металіст", передає кореспондент УНН.
Захисник збірної України Микола Матвієнко відкрив лік своїм голам у сезоні вже на 4 хвилині даного протистояння, коли пробив з метрів 12 по воротах. Далі уболівальникам прийшлося ждати більше 70 хвилин до другого голу. Чисельну більшість в атаці реалізував Марлос, який запустив м’яч у порожню сітку після передачі Мораеса.
У додатковий час Ісмаїлі був успішний на добиванні після спроби Тайсона — 3:0.
Зауважимо, “Олімпік” з 18 очками веде боротьбу за потрапляння в топ-6 чемпіонату — 7 рядок. “Шахтар” — беззаперечний лідер з 47 балами із 51 можливого.