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Дебаты в Европарламенте по Польше: премьер республики спорит с главой Еврокомиссии, депутаты резко критикуют Варшаву - детали

Дебаты в Европарламенте по Польше: премьер республики спорит с главой Еврокомиссии, депутаты резко критикуют Варшаву - детали

Киев  •  УНН

 • 27586 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Европарламенте прошли дебаты ЕС и Польши о верховенстве права Евросоюза. Глава Еврокомиссии пригрозила Варшаве экономическими санкциями, польский премьер заявил о неприятии шантажа. Депутаты, в свою очередь, выступили с резкой критикой польских властей. УНН собрал информацию о том, что сейчас происходит в конфликте между Варшавой и Брюсселем.

Дебаты в Европарламенте

Во вторник, 19 октября, в Европарламенте прошли дебаты о верховенстве права Европейского союза в Польше. Главными докладчиками были председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. После их выступлений почти три часа выступали депутаты Европарламента. Абсолютное большинство заявило о неприемлемости польской позиции; некоторые также обвинили Моравецкого, сидевшего все это время в зале, во лжи и установлении диктатуры в стране, не избегая даже формулировок о нацизме.

Резкую дискуссию начал представитель Словении, председательствующей сейчас в Евросоюзе, министр иностранных дел этой страны Анже Логар: “Европейский союз — это общность, а верховенство права ЕС — это фундамент всей архитектуры”. Сохранение такого подхода гарантирует, что граждане всех 27 стран, входящих в ЕС, пользуются равными правами, и если не придерживаться его, то союз не сможет гарантировать свой главный принцип — равенство всех граждан, предупредил Логар.

Позиция главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен начала выступление с напоминания, что ЕС гордится членством Польши и историей польского народа, который победил коммунистическую диктатуру: “Почти 40 лет назад, в декабре 1981 года, коммунистический режим в Польше ввел военное положение. Многие лидеры были брошены в тюрьму просто за то, что выступили за свои права... Люди хотели свободы выбирать свое правительство, свободы слова и печати, хотели борьбы с коррупцией и независимости судов, которые защищали бы их права”. “Недавнее решение польского конституционного суда, — продолжила она, — ставит многое из этого под вопрос”. ЕС давно беспокоит происходящее в Польше, в частности увольнение судей без объяснения причины, что угрожает независимости судов, а этот принцип является столпом верховенства права. Решение конституционного суда “ставит под вопрос сам фундамент Европейского союза”, является прямым вызовом единству европейского законного порядка, который гарантирует равные права и взаимное доверие между членами ЕС, высказала мнение глава Еврокомиссии.

Говоря о том, как Еврокомиссия намерена действовать в отношении Польши, фон дер Ляйен напомнила о нескольких вариантах: решение польского конституционного суда может быть обжаловано, а могут быть применены финансовые инструменты, ЕС может также задействовать статью 7 Договора о Европейском союзе, которая позволяет лишить представителей страны — нарушителя договора некоторых прав, в том числе права голоса в Совете ЕС.

Позиция премьера Польши

Моравецкий отвечал на обвинения главы Еврокомиссии гораздо дольше отведенных регламентом 5 минут. Он обвинил Брюссель в делении на страны первого и второго классов и неодинаковости правил для всех. Он также сделал длительный исторический экскурс, отметив, что Польша защищает Евросоюз на восточном направлении от России, и предупредил, что вскоре ЕС может столкнуться с масштабными последствиями энергетического кризиса, в котором обвинил Москву.

Польский премьер отверг обвинения в том, что его правительство намерено вывести Польшу из состава Евросоюза. “Европа — это наше место. Мы не хотим никуда уходить”, — заверил он. “Я отвергаю язык угроз и шантажа”, — ответил он на ранее звучавшие призывы ввести против его страны санкции. Претензии к Варшаве насчет соблюдения принципа верховенства европейского права Моравецкий отверг. Он процитировал конституции других стран ЕС, в которых, например во французской, указано, что законы Евросоюза не должны угрожать национальной системе юриспруденции. По мнению Моравецкого, претензии к Варшаве неприемлемы, так как единственное, что сделал польский суд, — попытался разобраться, какие именно полномочия были переданы ЕС, а какие остались на национальном уровне. “Мы передали ЕС многие компетенции, но многие остались на уровне стран. Нет сомнений, что законы ЕС имеют преимущество над национальными в тех вопросах, которые были переданы на уровень ЕС. Польский конституционный суд задал вопрос, где проходит граница между этими компетенциями”, — высказал позицию своей страны Моравецкий.

Позиция депутатов парламента

Членов Европарламента слова польского премьера не убедили. Депутат из Германии Мартин Вебер, представляющий крупнейшую фракцию Европейской народной партии, заметил, что его стране пришлось менять Конституцию, потому что правила сообщества важнее национального основного закона. Он также выразил благодарность всем вышедшим на демонстрации в Польше против политики властей (10 октября около 100 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Варшаве, организованной оппозиционной партией “Гражданская платформа”, лидер которой Дональд Туск является председателем Европейской народной партии). Несколько раз во время дебатов звучали призывы лишить Польшу средств, которые должны быть ей выделены из общеевропейского фонда на восстановление экономики.

На стороне главы польского правительства выступили популистские силы с Италии и Венгрии, а также бывшая премьер этой страны Беата Шидло, заседающая сейчас в Европарламенте.

“ЕС не имеет права потерять Польшу — нужен компромисс”: мнения польской прессы

В нынешней геополитической обстановке Европейский союз не может позволить себе потерять Польшу, даже несмотря на её “правовое непослушание”, пишет польский журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он объясняет, что если остальные страны ЕС дадут своё согласие, то Брюсселю и Варшаве удастся достигнуть компромисса: Польша обязуется признать верховенство европейского права де-факто, но не де-юре.

“Пока Китай переходит к наступлению, Россия становится всё агрессивнее, а Америка поворачивается к Азии, Европейскому союзу необходимо сохранять свою сплочённость. Он не может потерять одну из пяти самых больших стран-членов. Следовательно, он находится в поиске преодоления кризиса, который вызвала Варшава”, — пишет журналист.

В статье он обращает внимание, что первый сигнал о поиске компромисса поступил от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Та в качестве ответной меры на решение Конституционного суда в итоге не решилась заморозить средства из Фонда реконструкции для Польши. Хоть именно этого требует показательная часть евродепутатов Европарламента во главе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, то окончательное решение всё-таки останется за Советом ЕС. Он не оставляет надежду на то, что Польша всё-таки признает примат европейского права над польским и прислушается к тому, чтобы упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, которая, по мнению ЕС, наносит ущерб судебной системе страны.

“Но существует ли воля к достижению соглашения с обеих сторон?” — пишет Белецкий. В статье он напоминает, что недавно в Мадриде состоялись продолжительные переговоры Ангелы Меркель с премьер-министром Испании Педро Санчесом. После них источники в испанском правительстве сообщили Rzeczpospolita следующее: “Как для Испании, так и для Германии Польша выступает фундаментальным элементом европейского проекта. Нам необходимо найти компромисс, который сохранит лицо обеих сторон, при условии, что примат европейского права будет сохранён в качестве основы европейской конструкции. Мы убеждены в том, что польское правительство предпримет попытки пойти на компромисс в этом вопросе”. По мнению самой канцлер, партнёрам Польши по ЕС следует отказаться от конфронтации и сделать выбор в пользу диалога с Варшавой с целью разрешения сложностей во взаимоотношениях.

В целом страны Западной Европы хотят сохранить членство Польши в ЕС, но одновременно они не могут дать своё согласие на нарушение положений европейского права. Компромисс необходим, однако и он требует единогласия стран-членов. Если непреклонный в этом вопросе Рютте или лидеры Швеции и Дании не пойдут на уступки, тогда компромисса не стоит ждать так скоро, резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

Накануне журналисты Rzeczpospolita выпустили статью, в которой отметили, что без помощи Евросоюза — Польша может стать беднейшей страной сообщества.

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