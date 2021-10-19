Прем'єр Польщі про конфлікт з ЄС: конституція залишається вищим законом у республіці

Деталі

За його словами, право ЄС перевершує національне право тільки на рівні законів. “Конституція залишається вищим законом у Польщі”, — констатував прем’єр, зазначивши, що аналогічний підхід раніше був затверджений конституційними судами Данії, Франції, ФРН та інших країн.

“Ми не сумніваємося у верховенстві європейського права над національними законами в усіх областях, де компетенції були передані Євросоюзу країнами-членами”, — підкреслив Моравєцкій. “Але як і суди багатьох інших країн, польський конституційний суд ставить питання, чи є вірним рішення про монополії суду ЄС на визначення фактичних меж передачі компетенцій”, — додав він.

У контексті дискусії про верховенство глава польського уряду відкинув “мову погроз і шантажу з боку європейських інститутів” і звинувачення у планах Польщі вийти з ЄС. “Польща є і залишиться членом ЄС. Мій уряд — частина проєвропейської більшості”, — запевнив він.

Контекст

Конфлікт Польщі з Європейським союзом з питань компетенції європейських інститутів триває вже декілька років. Він почався з невдоволення Брюсселя з приводу проведеної Варшавою реформи польської судової системи. У грудні 2017 року Єврокомісія ініціювала щодо Польщі процедуру усунення порушень європейського права.

В кінці минулого року Рада ЄС та Європарламент домовилися вважати дотримання принципу верховенства права вирішальним критерієм при розподілі бюджетних витрат між членами спільноти. Йдеться про всі кошти бюджету ЄС, включаючи фонд відновлення країн Євросоюзу після пандемії коронавірусу. Польща і Угорщина, які регулярно зазнають критики Євросоюзу через розбіжності з Брюсселем в питаннях оцінки дотримання норм верховенства права, виступали проти.

7 жовтня Конституційний суд Польщі, розглянувши запит прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, підтвердив невідповідність норми про домінування європейського права над положеннями конституції республіки. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і спровокувало розмови про можливість позбавлення Польщі коштів з європейських фондів.