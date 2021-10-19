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Премьер Польши о конфликте с ЕС: конституция остается высшим законом в республике

Премьер Польши о конфликте с ЕС: конституция остается высшим законом в республике

Киев  •  УНН

 • 25414 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Польша не отказывается от соблюдения европейского права, но высшим законом в стране остается конституция. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходят дебаты по превосходству польской конституции над европейским правом, пишет УНН.

Детали

По его словам, право ЕС превосходит национальное право только на уровне законов. “Конституция остается высшим законом в Польше”, — констатировал премьер, отметив, что аналогичный подход ранее был утвержден конституционными судами Дании, Франции, ФРГ и других стран.

“Мы не сомневаемся в верховенстве европейского права над национальными законами во всех областях, где компетенции были переданы Евросоюзу странами-членами”, — подчеркнул Моравецкий. “Но как и суды многих других стран, польский конституционный суд ставит вопрос, является ли верным решение о монополии суда ЕС на определение фактических границ передачи компетенций”, — добавил он.

В контексте спора о верховенстве глава польского правительства отверг “язык угроз и шантажа со стороны европейских институтов” и обвинения в планах Польши выйти из ЕС. “Польша есть и останется членом ЕС. Мое правительство — часть проевропейского большинства”, — заверил он.

Контекст

Конфликт Польши с Европейским союзом по вопросам компетенции европейских институтов продолжается уже несколько лет. Он начался с недовольства Брюсселя по поводу проводимой Варшавой реформы польской судебной системы. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

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