Конфлікт Варшави та Брюсселя: глава Єврокомісії пригрозила Польщі обмеженням прав та субсидій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен різко засудила рішення Конституційного суду (КС) Польщі щодо неправомірності пріоритету європейського права над національним. Виступаючи на пленарній сесії Європарламенту у вівторок, вона розповіла про можливі варіанти тиску на Варшаву, пише УНН.

Деталі

“Ми не можемо і не дозволимо поставити під загрозу наші спільні цінності, ЄК буде діяти. — підкреслила вона. — В першу чергу ми можемо оскаржити в судовому порядку вердикт КС Польщі. Ще один варіант — це фінансові інструменти”. “Третій варіант — це процедура у рамках статті 7 (Договору про Європейський Союз). Це потужний інструмент і ми повинні повернутися до нього”, — сказала глава ЄК.

“Дозвольте нагадати: КС Польщі, який зараз сумнівається у законності нашого договору — це той суд, який відповідно до статті 7 ми не вважаємо незалежним або легітимним. Так що можна сказати, що коло замкнулося”, — уклала фон дер Ляйен.

Контекст

7 жовтня Конституційний суд Польщі, розглянувши запит прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, підтвердив невідповідність норми про пріоритет європейського права над положеннями конституції республіки. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і спровокувало розмови про можливість позбавлення Польщі коштів з європейських фондів.

14 липня Європейський суд юстиції задовольнив позов ЄК проти Варшави і ввів обмеження на діяльність Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Інстанція постановила, що створена у цій країні система дисциплінарних розслідувань щодо суддів порушує принцип верховенства закону, оскільки створює передумови до того, щоб зробити судову систему залежною від уряду.

Довідка

7-ма стаття Лісабонського договору передбачає введення внутрішніх санкцій проти країни ЄС за порушення фундаментальних прав європейських громадян. Покарання полягає у припиненні права голосу в Раді ЄС. Вперше 7-му статтю хотіли застосувати щодо Польщі, коли в країні сталася конституційна криза. Санкційна процедура щодо Варшави була запущена, але до покарання справа не дійшла.

Дана стаття зокрема дає повноваження Раді ЄС “призупинити ряд прав” держави-порушника в європейських інститутах влади. У той же час вона не має на увазі виключення країни з Європейського союзу.

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