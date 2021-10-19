Конфлікт Варшави та Брюсселя: глава Єврокомісії пригрозила Польщі обмеженням прав та субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен різко засудила рішення Конституційного суду (КС) Польщі щодо неправомірності пріоритету європейського права над національним. Виступаючи на пленарній сесії Європарламенту у вівторок, вона розповіла про можливі варіанти тиску на Варшаву, пише УНН.
Деталі
“Ми не можемо і не дозволимо поставити під загрозу наші спільні цінності, ЄК буде діяти. — підкреслила вона. — В першу чергу ми можемо оскаржити в судовому порядку вердикт КС Польщі. Ще один варіант — це фінансові інструменти”. “Третій варіант — це процедура у рамках статті 7 (Договору про Європейський Союз). Це потужний інструмент і ми повинні повернутися до нього”, — сказала глава ЄК.
“Дозвольте нагадати: КС Польщі, який зараз сумнівається у законності нашого договору — це той суд, який відповідно до статті 7 ми не вважаємо незалежним або легітимним. Так що можна сказати, що коло замкнулося”, — уклала фон дер Ляйен.
Контекст
7 жовтня Конституційний суд Польщі, розглянувши запит прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, підтвердив невідповідність норми про пріоритет європейського права над положеннями конституції республіки. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і спровокувало розмови про можливість позбавлення Польщі коштів з європейських фондів.
14 липня Європейський суд юстиції задовольнив позов ЄК проти Варшави і ввів обмеження на діяльність Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Інстанція постановила, що створена у цій країні система дисциплінарних розслідувань щодо суддів порушує принцип верховенства закону, оскільки створює передумови до того, щоб зробити судову систему залежною від уряду.
Довідка
7-ма стаття Лісабонського договору передбачає введення внутрішніх санкцій проти країни ЄС за порушення фундаментальних прав європейських громадян. Покарання полягає у припиненні права голосу в Раді ЄС. Вперше 7-му статтю хотіли застосувати щодо Польщі, коли в країні сталася конституційна криза. Санкційна процедура щодо Варшави була запущена, але до покарання справа не дійшла.
Дана стаття зокрема дає повноваження Раді ЄС “призупинити ряд прав” держави-порушника в європейських інститутах влади. У той же час вона не має на увазі виключення країни з Європейського союзу.