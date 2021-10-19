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Конфликт Варшавы и Брюсселя: глава Еврокомиссии пригрозила Польше ограничением прав и субсидий

Конфликт Варшавы и Брюсселя: глава Еврокомиссии пригрозила Польше ограничением прав и субсидий

Киев  •  УНН

 • 21924 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен резко осудила решение Конституционного суда (КС) Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным. Выступая на пленарной сессии Европарламента во вторник, она рассказала о возможных вариантах давления на Варшаву, пишет УНН.

Детали

“Мы не можем и не позволим поставить под угрозу наши общие ценности, ЕК будет действовать. — подчеркнула она. — В первую очередь мы можем оспорить в судебном порядке вердикт КС Польши. Еще один вариант — это финансовые инструменты”. “Третий вариант — это процедура в рамках статьи 7 (Договора о Европейском союзе). Это мощный инструмент и мы должны вернуться к нему”, — сказала глава ЕК.

“Позвольте напомнить: КС Польши, который сейчас сомневается в законности нашего договора — это тот суд, который в соответствии со статьей 7 мы не считаем независимым или легитимным. Так что можно сказать, что круг замкнулся”, — заключила фон дер Ляйен.

Контекст

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о приоритете европейского права над положениями конституции республики. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

14 июля Европейский суд юстиции удовлетворил иск ЕК против Варшавы и ввел ограничения на деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Инстанция постановила, что созданная в этой стране система дисциплинарных расследований в отношении судей нарушает принцип верховенства закона, поскольку создает предпосылки к тому, чтобы сделать судебную систему зависимой от правительства.

Справка

7-я статья Лиссабонского договора предусматривает введение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан. Наказание заключается в приостановке права голоса в Совете ЕС. Впервые 7-ю статью хотели применить в отношении Польши, когда в стране произошел конституционный кризис. Санкционная процедура в отношении Варшавы была запущена, но до наказания дело не дошло.

Данная статья в частности дает полномочия Совету ЕС “приостановить ряд прав” государства-нарушителя в европейских институтах власти. В то же время она не подразумевает исключения страны из Европейского союза.

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