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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 86739 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 146027 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 149442 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 219188 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 258174 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 146748 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 137052 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Где в Украине завтра будет дождь: синоптики дали прогноз на 11 мая

Где в Украине завтра будет дождь: синоптики дали прогноз на 11 мая

Киев  •  УНН

 • 16831 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. На Левобережной части Украины и в восточных областях завтра ожидаются дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

На Левобережье небольшие дожди, в восточной части умеренные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточной части ночью 6-11° тепла, днем 10-15°.

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