Где в Украине завтра будет дождь: синоптики дали прогноз на 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На Левобережной части Украины и в восточных областях завтра ожидаются дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
Синоптики прогнозируют переменную облачность.
На Левобережье небольшие дожди, в восточной части умеренные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточной части ночью 6-11° тепла, днем 10-15°.
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