Де в Україні завтра дощитиме: синоптики дали прогноз на 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Лівобережній частині України та у східних областях завтра очікуються дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
На Лівобережжі невеликі дощі, у східній частині помірні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на Лівобережжі північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східній частині вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На українців чекають весняні грози: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні