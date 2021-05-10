На українців чекають весняні грози: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Завтра, 11 травня, на Лівобережжі, а 12 – 13 на переважній території України очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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Завтра на Лівобережжі, в середу та четвер в більшості областей невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами та поривами вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 3-9° тепла; вдень завтра 18-23°, на Закарпатті до 27°, у східній частині, а 12-13 травня в Україні 10-17°.
На Київщині 11 травня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.