На українців чекають весняні грози: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

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У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121402 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163292 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 239954 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181862 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 175505 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 160249 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Завтра, 11 травня, на Лівобережжі, а 12 – 13 на переважній території України очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

Завтра на Лівобережжі, в середу та четвер в більшості областей невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами та поривами вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 3-9° тепла; вдень завтра 18-23°, на Закарпатті до 27°, у східній частині, а 12-13 травня в Україні 10-17°.

На Київщині 11 травня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.

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