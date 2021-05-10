На українців чекають весняні грози: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

Деталі

Завтра на Лівобережжі, в середу та четвер в більшості областей невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами та поривами вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 3-9° тепла; вдень завтра 18-23°, на Закарпатті до 27°, у східній частині, а 12-13 травня в Україні 10-17°.

На Київщині 11 травня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.