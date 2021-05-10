Украинцев ждут весенние грозы: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Завтра, 11 мая, на Левобережье, а 12 - 13 на большей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Завтра на Левобережье, в среду и четверг в большинстве областей небольшие кратковременные дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 3-9° тепла; днем завтра 18-23°, на Закарпатье до 27°, в восточной части, а 12-13 мая в Украине 10-17°.
В Киевской области 11 мая без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°.