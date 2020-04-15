Где в Украине самая дешевая водка: определился Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В марте в Украине стоимость одной бутылки водки объемом 0,5 л составила в среднем 92,25 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Дороже всего продают водку на Волыни, дешевле всего - в Сумской области.
Так, в Волынской области в марте стоимость 1 бутылки водки в среднем составляла 95,9 грн, в Сумской области - 90,1 грн.
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В Черниговской области водка в среднем стоит 94,01 грн за бутылку, в Закарпатской - 93,79 грн.
Купить водку дешевле можно в Николаевской области - там 1 бутылка продукта обойдется в 90,3 грн.
В Киеве бутылка водки объемом 0,5 л стоит 93,07 грн, в Киевской области - 90,3 грн.
Как писал УНН, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф "), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм" , "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис"(ТМ "Грин Дэй").