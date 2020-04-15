Где в Украине самая дешевая водка: определился Госстат

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 13381 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 33439 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 54358 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 67522 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100457 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105119 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130438 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130147 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Где в Украине самая дешевая водка: определился Госстат

Где в Украине самая дешевая водка: определился Госстат

Киев  •  УНН

 • 89093 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В марте в Украине стоимость одной бутылки водки объемом 0,5 л составила в среднем 92,25 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Дороже всего продают водку на Волыни, дешевле всего - в Сумской области.

Так, в Волынской области в марте стоимость 1 бутылки водки в среднем составляла 95,9 грн, в Сумской области - 90,1 грн.

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В Черниговской области водка в среднем стоит 94,01 грн за бутылку, в Закарпатской - 93,79 грн.

Купить водку дешевле можно в Николаевской области - там 1 бутылка продукта обойдется в 90,3 грн.

В Киеве бутылка водки объемом 0,5 л стоит 93,07 грн, в Киевской области - 90,3 грн.

Как писал УНН, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф "), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм" , "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис"(ТМ "Грин Дэй").

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