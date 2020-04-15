Де в Україні найдешевша горілка: визначився Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У березні в Україні вартість однієї пляшки горілки об'ємом 0,5 л становила в середньому 92,25 грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найдорожче продають горілку на Волині, найдешевше — на Сумщині.
Так, у Волинській області у березні вартість 1 пляшки горілки в середньому становила 95,9 грн, у Сумській області — 90,1 грн.
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У Чернігівській області горілка в середньому коштує 94,01 грн за пляшку, у Закарпатській — 93,79 грн.
Купити горілку дешевше можна у Миколаївській області — там 1 пляшка продукту обійдеться у 90,3 грн.
У Києві пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштує 93,07 грн, на Київщині — 90,3 грн.
Як писав УНН, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").