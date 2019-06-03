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DCH Ярославского просит лишить нардепа Святаша неприкосновенности и привлечь его к уголовной ответственности

DCH Ярославского просит лишить нардепа Святаша неприкосновенности и привлечь его к уголовной ответственности

Киев  •  УНН

 • 17467 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Группа DCH в лице ООО “Украинская металлургическая компания” (УМК) подала в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление о совершенных народным депутатом Украины VIII созыва Дмитрием Святашем уголовных правонарушениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу DCH.

Документ содержит просьбу “провести надлежащую проверку указанных в заявлении обстоятельств на наличие в действиях Святаша Д. В. признаков преступлений, предусмотренных ст. 343 УК Украины “Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя”, ст. 364 УК Украины “Злоупотребление властью или служебным положением”. В случае подтверждения соответствующих фактов DCH просит правоохранителей “инициировать перед Верховной Радой Украины вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и предоставлении согласия на привлечение Дмитрия Святаша к уголовной ответственности”.

Как сообщается на официальном сайте группы, “Украинская металлургическая компания” выступает как правопреемник АО “УкрСиббанк” “в качестве кредитора группы АИС, со-основателем и, по имеющейся информации, одним из бенефициарных собственников которой является Дмитрий Святаш”.

“Необходимость подачи заявления в ГПУ, ГБР и НАБУ обусловлена тем, что Дмитрий Святаш оказывает давление на суд и правоохранительные органы, прикрываясь мандатом народного депутата Украины и депутатской неприкосновенностью, в то время как ведется расследование по делу завладения мошенническим путем группой АИС денежными средствами кредитора (№ 12013110000001043 от 16.10.2013 г.). СМИ неоднократно обнародовали данные, свидетельствующие об этом. В г. Кропивницком очевидцы сообщают о личном участии Дмитрия Святаша в попытке рейдерского захвата объекта недвижимости, ранее принадлежавшего АИС, затем переданного АРМА, сохранность которого в настоящее время обеспечивает уполномоченный АРМА управитель. Как следует из информации СМИ, Святаш сопровождал неустановленных лиц спортивного телосложения и общался в их интересах с представителями полиции, что свидетельствует об использовании депутатских полномочий в личных целях”, — сказано в сообщении.

Помимо этого, на сайте DCH указано, что Святаш “лично присутствовал на судебном заседании, где должна была быть избрана мера пресечения для генерального директора АИС Александра Пугача, оказывая тем самым давление на суд.

“Депутатские обращения Дмитрия Святаша относительно арестованных активов АИС от 26.09.2018 г. и 15.01.2019 г. свидетельствуют о наличии конфликта интересов и использовании полномочий народного депутата Украины в личных целях. Подтверждением наличия реального конфликта интересов является решение Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в отношении Дмитрия Святаша и штрафные санкции, примененные к нему по решению этого органа. Перечисленные факты в совокупности свидетельствуют, что Дмитрий Святаш является бенефициарным владельцем АИС и основное внимание уделяет не выполнению обязанностей народного депутата Украины, а противоправной защите своих сомнительных экономических интересов. Подобное злоупотребление статусом народного депутата имеет многолетний системный характер и различные формы, соответственно, должно быть незамедлительно прекращено высшими правоохранительными органами Украины”, — резюмирует DCH.

Далее в сообщении DCH приводится информация, уже обнародованная на пресс-конференции осенью 2018 г. “Долг предприятий, входящих в корпорацию АИС сформировался в 2007–2008 гг., когда сооснователи и бенефициары АИС Дмитрий Святаш и Василий Поляков выступили поручителями (солидарными должниками) по кредитам, выданным их компаниям АО „УкрСиббанк“. Сумма задолженности, право требования которой ныне принадлежит УМК, составляет по состоянию на сегодня приблизительно $ 100 млн с учетом процентов и штрафных санкций. Схема злостного уклонения бенефициаров АИС от погашения долга основана на незаконном выводе из ипотеки залогового имущества, фиктивных банкротствах, подделке документов, манипулировании процессуальными правами, неправосудных судебных решениях, а также злоупотреблении Дмитрия Святаша своим статусом народного депутата Украины. В результате все объекты недвижимости, которые были незаконно выведены из ипотеки по кредитам АИС, в настоящее время принадлежат юридическим лицам, конечными бенефициарами которых являются прямые родственники Дмитрия Святаша: его родители — Лариса и Владимир Святаш. В то же время долги АИС перед другими банками-кредиторами („Сведбанк“ и ВТБ) были выкуплены юридическими лицами, конечным бенефициаром которых является прямая родственница Василия Полякова — его сестра Ирина Полякова, соответствующие данные подтверждаются выписками из государственного реестра”.

В сообщении подчеркивается, что “на протяжении 2009–2017 гг. между АО “УкрСиббанк” и Дмитрием Святашем и Василием Поляковым, в том числе и при участии DCH, проходили переговоры о реструктуризации долгов. Однако каждый раз под теми или иными предлогами должники отказывались от выполнения своих долговых обязательств. В 2017 г. “УкрСиббанк” продал пул долгов АИС группе DCH, которая продолжает судебные разбирательства. Имущество АИС частично передано решением суда в ведение Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и иных преступлений (АРМА). 06.09.2018 г. управителем арестованной недвижимости в законодательно установленном порядке было определено ООО ЖК “Воздвиженка”.

В DCH также вновь напомнили СМИ, что “публичные нападки Святаша Д. В. и группы АИС в адрес DCH не имеют под собой никакого объективного основания и могут быть расценены исключительно как попытки очевидных бенефициаров этой бизнес-структуры уклониться от выполнения своих долговых обязательств”.

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