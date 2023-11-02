ГБР с начала вторжения рф расследует почти 1,5 тыс. дел о госизмене

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 15550 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 28659 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 111518 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 40390 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 99362 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 156517 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 150976 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153619 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159527 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167956 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 53420 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 50916 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 54032 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 48866 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 55518 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 15587 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 57083 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 111581 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 234091 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 287028 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 9916 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43126 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42332 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 55827 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77080 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

ГБР с начала вторжения рф расследует почти 1,5 тыс. дел о госизмене

Киев • УНН

 • 125509 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное бюро расследований с начала полномасштабной агрессии россии против Украины расследует почти 1,9 тысяч уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Об этом сообщило ГБР, пишет УНН.

ГБР с начала вторжения рф расследует почти 1,5 тыс. дел о госизмене

Детали

Как указано, с начала полномасштабного вторжения ГБР проводило расследование 1 тыс. 887 уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства:

• 1 тыс. 460 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины),
• 336 уголовных производств – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины),
• 28 уголовных производств – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

В настоящее время, по результатам проведения досудебного расследования, как сообщается:

• 909 лицам сообщено о подозрении,
• 483 человека объявлены в розыск,
• 1 тыс. 107 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,
• 630 обвинительных актов направлено в суд.

ГБР отмечает, что преступления против национальной безопасности не имеют срока давности. Поэтому все доказательства и показания свидетелей против предателей и коллаборантов будут использованы для привлечения их к ответственности.

Справочно 

В подследственности ГБР – высшие должностные лица, судьи, сотрудники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбежал в рф: сообщили о подозрении правоохранителю, служившему на Закарпатье

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18