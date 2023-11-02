ГБР с начала вторжения рф расследует почти 1,5 тыс. дел о госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное бюро расследований с начала полномасштабной агрессии россии против Украины расследует почти 1,9 тысяч уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Об этом сообщило ГБР, пишет УНН.
Детали
Как указано, с начала полномасштабного вторжения ГБР проводило расследование 1 тыс. 887 уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства:
• 1 тыс. 460 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины),
• 336 уголовных производств – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины),
• 28 уголовных производств – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
В настоящее время, по результатам проведения досудебного расследования, как сообщается:
• 909 лицам сообщено о подозрении,
• 483 человека объявлены в розыск,
• 1 тыс. 107 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,
• 630 обвинительных актов направлено в суд.
ГБР отмечает, что преступления против национальной безопасности не имеют срока давности. Поэтому все доказательства и показания свидетелей против предателей и коллаборантов будут использованы для привлечения их к ответственности.
Справочно
В подследственности ГБР – высшие должностные лица, судьи, сотрудники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления.
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