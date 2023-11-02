ДБР з початку вторгнення рф розслідує майже 1,5 тис. справ про держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань з початку повномасштабної агресії росії проти України розслідує майже 1,9 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Про це повідомило ДБР, пише УНН.
Деталі
Як вказано, від початку повномасштабного вторгнення ДБР проводило розслідування 1 тис. 887 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави:
• 1 тис. 460 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
• 336 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
• 28 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.
Наразі, за результатами проведення досудового розслідування, як повідомляється:
• 909 особам повідомлено про підозру,
• 483 особи оголошено в розшук,
• 1 тис. 107 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,
• 630 обвинувальних актів направлено до суду.
ДБР наголошує, що злочини проти національної безпеки не мають терміну давності. Тому всі докази та показання свідків проти зрадників та колаборантів будуть використані для притягнення їх до відповідальності.
Довідково
У підслідності ДБР – найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.
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