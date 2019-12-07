ГБР объявило подозрение полицейским за избиение владельца отеля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум следователям полиции в Донецкой области за избиение владельца отеля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении двум работникам следственного отдела Центрального отделения полиции ГУНП в Донецкой области. Полицейские подозреваются в хулиганстве и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести", - указали в бюро.
По предварительной информации, правоохранители, находясь во дворе гостиничного дома в одном из поселков Донецкой области, в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок. На замечание владельца отеля подозреваемые устроили драку, в результате которой пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Сын пострадавшего вместе с товарищем пытались остановить хулиганские действия правоохранителей, в результате чего получили легкие телесные повреждения.
"Подозреваемые дерзко нарушали общественный порядок, прикрываясь своей безнаказанностью в статусе правоохранителей. Сейчас подозреваемых уволили с занимаемых должностей", - указали в ГБР.
Событие квалифицировано как хулиганство (ч. 3 ст. 296 УКУ), умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 122 УКУ).
Напомним, руководство одного из департаментов СБУ погорело на коррупционной схеме.