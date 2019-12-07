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ДБР оголосило підозру поліцейським за побиття власника готелю

ДБР оголосило підозру поліцейським за побиття власника готелю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом слідчим поліції у Донецькій області за побиття власника готелю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР повідомили про підозру двом працівникам слідчого відділу Центрального відділення поліції ГУНП у Донецькій області. Поліцейські підозрюються в хуліганстві та умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості", - вказали у бюро.

За попередньою інформацією, правоохоронці, перебуваючи на подвір’ї готельного будинку в одному з селищ Донецької області, в стані алкогольного сп’яніння грубо порушували громадський порядок. На зауваження власника готелю підозрювані влаштували бійку, внаслідок якої потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Син потерпілого разом з товаришем намагались зупинити хуліганські дії правоохоронців, у результаті чого отримали легкі тілесні ушкодження.

"Підозрювані зухвало порушували громадський порядок, прикриваючись своєю безкарністю у статусі правоохоронців. Наразі підозрюваних звільнено з займаних посад", - вказали у ДБР.

Подія кваліфікована як хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я (ч. 1 ст. 122 ККУ).

Нагадаємо, керівництво одного з департаментів СБУ погоріло на корупційній схемі.

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