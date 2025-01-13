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Датская разведка разоблачила попытку рф фальсифицировать письмо о Гренландии для дестабилизации отношений с США

Киев  •  УНН

 • 6507 просмотра

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Террористическая страна стоит за поддельным письмом от имени сенатора США относительно референдума о независимости Гренландии. Документ имел целью подорвать доверие между США, Данией и Гренландией.

Датская разведка заявила, что террористическая страна, вероятно, стоит за поддельным письмом, которое имело целью создать конфликт между США, Данией и Гренландией. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.

Детали

Документ, датированный 2019 годом, от имени сенатора США Тома Коттона якобы призывал к сбору средств на референдум о независимости Гренландии. Письмо было направлено на то, чтобы подорвать доверие между странами и дестабилизировать их отношения. 

Расследование показало, что рф, вероятно, хотела воспользоваться интересом тогдашнего президента США Дональда Трампа к приобретению Гренландии, что обсуждалось в 2019 году. В том же году Трамп заявлял, что остров имеет стратегическое значение для США из-за его расположения и природных ресурсов. 

Этот инцидент стал очередной попыткой кремля повлиять на международную политику через информационные манипуляции, согласно выводам датской разведки. 

москва отрицала свою причастность к фальсификации, отправив ответ Reuters. Однако западные эксперты считают этот случай частью более широкой кампании страны-агрессора по дезинформации. 

Напомним

Гренландия является автономной частью Дании и имеет значительное стратегическое значение благодаря своим природным богатствам и военной базе США на острове.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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