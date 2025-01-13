Датская разведка заявила, что террористическая страна, вероятно, стоит за поддельным письмом, которое имело целью создать конфликт между США, Данией и Гренландией. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.

Детали

Документ, датированный 2019 годом, от имени сенатора США Тома Коттона якобы призывал к сбору средств на референдум о независимости Гренландии. Письмо было направлено на то, чтобы подорвать доверие между странами и дестабилизировать их отношения.

Расследование показало, что рф, вероятно, хотела воспользоваться интересом тогдашнего президента США Дональда Трампа к приобретению Гренландии, что обсуждалось в 2019 году. В том же году Трамп заявлял, что остров имеет стратегическое значение для США из-за его расположения и природных ресурсов.

Этот инцидент стал очередной попыткой кремля повлиять на международную политику через информационные манипуляции, согласно выводам датской разведки.

москва отрицала свою причастность к фальсификации, отправив ответ Reuters. Однако западные эксперты считают этот случай частью более широкой кампании страны-агрессора по дезинформации.

Напомним

Гренландия является автономной частью Дании и имеет значительное стратегическое значение благодаря своим природным богатствам и военной базе США на острове.