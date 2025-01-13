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Данська розвідка викрила спробу рф фальсифікувати лист щодо Гренландії для дестабілізації відносин із США

Данська розвідка викрила спробу рф фальсифікувати лист щодо Гренландії для дестабілізації відносин із США

Київ • УНН

 • 26809 перегляди

Терористична країна стоїть за підробленим листом від імені сенатора США щодо референдуму про незалежність Гренландії. Документ мав на меті підірвати довіру між США, Данією та Гренландією.

Данська розвідка заявила, що терористична країна, ймовірно, стоїть за підробленим листом, який мав на меті створити конфлікт між США, Данією та Гренландією. Про це повідомляє Newsweek, передає УНН.

Деталі

Документ датований 2019 роком від імені сенатора США Тома Коттона нібито закликав до збору коштів на референдум про незалежність Гренландії. Лист був спрямований на те, щоб підірвати довіру між країнами та дестабілізувати їхні відносини. 

Розслідування показало, що рф, ймовірно, хотіла скористатися інтересом тодішнього президента США Дональда Трампа до придбання Гренландії, що обговорювалося у 2019 році. У тому ж році Трамп заявляв, що острів має стратегічне значення для США через його розташування та природні ресурси. 

Цей інцидент став черговою спробою кремля вплинути на міжнародну політику через інформаційні маніпуляції, згідно з висновками данської розвідки. 

москва заперечила свою причетність до фальсифікації, відправивши відповідь Reuters. Однак західні експерти вважають цей випадок частиною ширшої кампанії країни-агресора з дезінформації. 

Нагадаємо

Гренландія є автономною частиною Данії і має значне стратегічне значення завдяки своїм природним багатствам та військовій базі США на острові.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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reutersReuters
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