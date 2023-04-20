Официально: Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Дания и Нидерланды договорились о сотрудничестве по передаче Украине танков, речь идет о 14 танках Leopard 2, сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен, заявление которого приводит Минобороны страны, пишет УНН.
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"Коалиция играет абсолютно центральную роль в защите границ Украины, в которой правительство Дании хочет участвовать и внести свой вклад. Мы намерены сделать это в сотрудничестве с Нидерландами, пожертвовав 14 танков Leopard 2. На встрече в Рамштайне я также рассмотрю возможность другого международного сотрудничества, которое может помочь Украине в ее борьбе с россией", - сказал Трольс Лунд Пульсен.
Детали
Глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен добавил, что "сегодня утром имел возможность сообщить министру иностранных дел Украины, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard 2".
"Во время нашего сегодняшнего разговора Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard 2. Мы глубоко благодарны за этот вклад. Мы также обсудили ускорение поставок 100 Leopard 1, которые уже были заявлены для повышения возможностей Украины", - подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Ранее
Министерство обороны Дании заявило, что страна скоро сможет отправить Украине танки Leopard 1.