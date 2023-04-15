Танки Leopard 1 скоро будуть готові до відправки в Україну - Міноборони Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністерство оборони Данії заявило, що країна скоро зможе відправити Україні танки Leopard 1, пише УНН з посиланням на повідомлення оборонного відомства країни.
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Зазначається, що за переобладнання танків відповідає компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.
Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен і члени комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики відвідали підприємство Flensburger FFG у Фленсбурзі.
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"Я дуже радий мати можливість запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1. І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх в Україну дуже скоро", - заявив Поульсен.
Доповнення
У березні повідомлялося, що перші танки Leopard 1 з Данії, як очікується, будуть поставлені Україні цієї весни.