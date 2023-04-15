Танки Leopard 1 скоро будут готовы к отправке в Украину - Минобороны Дании

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министерство обороны Дании заявило, что страна скоро сможет отправить Украине танки Leopard 1, пишет УНН со ссылкой на сообщение оборонного ведомства страны.

Детали

Отмечается, что за переоборудование танков отвечает компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и члены комитета по обороне и Совету по внешней политике посетили предприятие Flensburger FFG во Фленсбурге.

Цитата

"Я очень рад иметь возможность пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1. И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", - заявил Поульсен.

Дополнение

В марте сообщалось, что первые танки Leopard 1 из Дании, как ожидается, будут поставлены Украине этой весной.

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