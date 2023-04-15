Танки Leopard 1 скоро будут готовы к отправке в Украину - Минобороны Дании

Детали

Отмечается, что за переоборудование танков отвечает компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и члены комитета по обороне и Совету по внешней политике посетили предприятие Flensburger FFG во Фленсбурге.

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"Я очень рад иметь возможность пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1. И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", - заявил Поульсен.

Дополнение

В марте сообщалось, что первые танки Leopard 1 из Дании, как ожидается, будут поставлены Украине этой весной.



