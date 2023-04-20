Офіційно: Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Данія та Нідерланди домовилися про співпрацю щодо передачі Україні танків, ідеться про 14 танків Leopard 2, повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, заяву якого наводить Міноборони країни, пише УНН.
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"Коаліція відіграє абсолютно центральну роль в захисті кордонів України, у якій уряд Данії хоче брати участь і внести свій вклад. Ми маємо намір зробити це у співпраці з Нідерландами, пожертвувавши 14 танків Leopard 2. На зустрічі в Рамштайні я також розгляну можливість іншої міжнародної співпраці, яка може допомогти Україні у її боротьбі з росією", - сказав Трольс Лунд Пульсен.
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Голова МЗС країни Ларс Люкке Расмуссен додав, що "сьогодні вранці мав змогу повідомити міністру закордонних справ України, що Данія та Нідерланди передадуть 14 танків Leopard 2".
"Під час нашої сьогоднішньої розмови Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія та Нідерланди передадуть 14 танків Leopard 2. Ми глибоко вдячні за цей внесок. Ми також обговорили прискорення поставок 100 Leopard 1, які вже були заявлені для підвищення спроможностей України", - підтвердив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.
Раніше
Міністерство оборони Данії заявило, що країна скоро зможе відправити Україні танки Leopard 1.