Данилюк рассказал, почему ушел с должности секретаря СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Александр Данилюк рассказал, что есть несколько факторов, почему он покинул пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". Об этом он рассказал в интервью BBC, пишет УНН.
"Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в "ПриватБанке", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой. Также есть определенный прогресс в судах. То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я, как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей", - рассказал он.
Он рассказал, что были разговоры даже во время предвыборной кампании, когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы бизнесмена (Игоря Коломойского - ред.), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса.
"И моя позиция проста, я даже озвучил ее публично. Потому что мы были по разные стороны баррикад и мы все равно имеем конфликт интересов, мы не можем втягивать Президента в этот вопрос, вообще никак", - добавил он.
Напомним, Александр Данилюк написал заявление об увольнении. А 3 октября Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО.