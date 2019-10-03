Зеленський призначив Данілова секретарем РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який до цього був заступником секретаря РНБО. Про це йдеться у президентському указі №733/2019 від 3 жовтня 2019 року, передає УНН.
"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у тексті указу.
Попередній указом Президент звільнив Данілова з посади заступника секретаря РНБО.
Президент України Володимир Зеленський призначив заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Данілова у липні.